انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق
توك شو

أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية

صفاء عسران
صفاء عسران
البهى عمرو

أكدت صفاء عسران أول قاضية عرفية في الصعيد، أنها البنت الوحيدة في الوطن العربي، التي تقود جلسات صلح بين بعض العائلات، وأنها تواجدت في مراسم صلح تار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، برنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول جلسة صلح تار شاركت فيها كانت في عمر 10 سنوات، والجلسة كان بها إطلاق نار.

ولفتت إلى أنه فكرة صعيد بلا ثأر، بدأت عندما كانت موجودة في خصومة كان بها إطلاق نار هي وشقيقتها، وأنها منذ هذا الموعد وهي تعمل على الاستعداد للمشاركة في حل المشكلات.

وأشارت إلى أنها كل يوم تشارك في مراسم صلح دم، وأي بنت من بنات الصعيد، والجميع ينظر لها أنها بنت بألف راجل، وأنها تشارك في أي خصومة لحلها وتمكنت من إنهاء 700 خصومة ثأرية. 

صفاء عسران الصعيد مراسم صلح تار الإعلامية نهال طايل

