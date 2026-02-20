أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية

أكدت صفاء عسران أول قاضية عرفية في الصعيد، أنها البنت الوحيدة في الوطن العربي، التي تقود جلسات صلح بين بعض العائلات، وأنها تواجدت في مراسم صلح تار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، برنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول جلسة صلح تار شاركت فيها كانت في عمر 10 سنوات، والجلسة كان بها إطلاق نار.

ولفتت إلى أنه فكرة صعيد بلا ثأر، بدأت عندما كانت موجودة في خصومة كان بها إطلاق نار هي وشقيقتها، وأنها منذ هذا الموعد وهي تعمل على الاستعداد للمشاركة في حل المشكلات.

وأشارت إلى أنها كل يوم تشارك في مراسم صلح دم، وأي بنت من بنات الصعيد، والجميع ينظر لها أنها بنت بألف راجل، وأنها تشارك في أي خصومة لحلها وتمكنت من إنهاء 700 خصومة ثأرية.