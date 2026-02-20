حملات مكثفة لتنظيف وتطهير وتعقيم المساجد في الوادي الجديد

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ حملات موسعة لنظافة وتعقيم المساجد، لضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الأعمال تحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية الدقيقة لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، حيث صرح فضيلته بأن المديرية قد وضعت خطة متكاملة لتجهيز كافة المساجد التابعة للمديرية، مؤكداً أن العمل مستمر على مدار الساعة لضمان ظهور بيوت الله بالصورة التي تليق بقدسية الشهر الفضيل وراحة ضيوف الرحمن.

​وترافق هذه الحملات جولات تفقدية مستمرة لضمان تنفيذ أعمال التطهير والنظافة بدقة عالية، حيث تشمل العمليات تعقيماً شاملاً لكافة المصليات والسجاد ومداخل المساجد بمواد آمنة وصحية، بالتوازي مع غسل وتطهير أماكن الوضوء ودورات المياه بشكل مكثف لضمان سلامة الرواد، كما تمتد الجهود لتشمل تنظيف الأسطح والساحات الملحقة بالمساجد وتنسيقها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، مع إجراء مراجعة فنية دقيقة لكافة شبكات الإضاءة ونظم الصوت لضمان توفير أجواء إيمانية هادئة تعين المصلين على أداء الشعائر في سكينة تامة، وتستهدف هذه الحملة في جوهرها تهيئة بيئة صحية تليق برواد بيوت الله، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استدامة هذه الأعمال طوال أيام الشهر الفضيل، لتبقى المساجد دائماً في أبهى صورة مشرفة أمام جمهور المصلين، تجسيداً للدور الريادي والحضاري لبيوت الله عز وجل.

ياتي ذلك ​في إطار الجهود المبذولة والمستمرة التي تتبناها وزارة الأوقاف لخدمة بيوت الله عز وجل، وتحت العناية والرعاية الكريمة لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.