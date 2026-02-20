تعليق ناري من أحمد شوبير على أزمة بث لقاء بيراميدز وسيراميكا

قررت قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "هو بجد مباراة سيراميكا اول الدورى وبيراميدز تاني الدورى مش مُذاعه؟ "

الجدير بالذكر أن موعد المباراة يتزامن مع ثلاث مباريات أخرى في الدوري، وهي: الزمالك وحرس الحدود، والإسماعيلي ووادي دجلة، وغزل المحلة وزد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.