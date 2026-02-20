قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
تعليق ناري من أحمد شوبير على أزمة بث لقاء بيراميدز وسيراميكا

بيراميدز
بيراميدز
محمد بدران   -  
علا محمد

قررت قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "هو بجد مباراة سيراميكا اول الدورى وبيراميدز تاني الدورى مش مُذاعه؟ "

الجدير بالذكر أن موعد المباراة يتزامن مع ثلاث مباريات أخرى في الدوري، وهي: الزمالك وحرس الحدود، والإسماعيلي ووادي دجلة، وغزل المحلة وزد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق: لقب نمبر وان يضر الفنان قبل غيره والمبالغة في الأجور تستفز الجمهور

جانب من الحلقة

هنا الزاهد لـ رامز: حرام عليك عندي ديسك في ضهري.. دي قلة ذوق عيب كدة

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق: عصاية زمان صنعتني.. والحزم في بيتي كان سر قوتي

بالصور

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد