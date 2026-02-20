مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز ، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع فريق الزمالك ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة له من أجل التقدم خطوة جديدة نحو المراكز الأولى وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بعدما قدم سلسلة من النتائج المميزة هذا الموسم، جعلته يتفوق على كبار المسابقة ويعتلي القمة حتى الآن. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على الصدارة أمام منافس مباشر وقوي مثل بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف، على استاد الدفاع الجوي، في أجواء يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظرًا لتقارب المستوى والطموحات المشتركة في المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث توفر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي في مصر.







