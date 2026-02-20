قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
رياضة

مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز ، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع فريق الزمالك ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة له من أجل التقدم خطوة جديدة نحو المراكز الأولى وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، بعدما قدم سلسلة من النتائج المميزة هذا الموسم، جعلته يتفوق على كبار المسابقة ويعتلي القمة حتى الآن. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على الصدارة أمام منافس مباشر وقوي مثل بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف، على استاد الدفاع الجوي، في أجواء يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظرًا لتقارب المستوى والطموحات المشتركة في المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث توفر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي في مصر.


 


 

بيراميدز سيراميكا كليوباترا دورى نايل اخبار الرياضة

