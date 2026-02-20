محافظ جنوب سيناء عقب صلاة التراويح: نحرص على التواصل المباشر مع الأهالي

أدى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة طور سيناء، وسط حضور كبير من أهالي المدينة، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان تعكس خصوصية شهر رمضان المبارك.

ورافق المحافظ خلال أداء الصلاة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سيد يوسف غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص المحافظ على مصافحة المواطنين والالتقاء بهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تلبية مطالبهم في إطار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

كما قدم المحافظ التهنئة للأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات. من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم، مشيدين بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواصل مع الشارع وترسيخ جسور الثقة مع المواطنين.



