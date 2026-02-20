قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء عقب صلاة التراويح: نحرص على التواصل المباشر مع الأهالي

المحافظ خلال أداء الصلاة بمسجد السلام
المحافظ خلال أداء الصلاة بمسجد السلام
ايمن محمد

أدى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة طور سيناء، وسط حضور كبير من أهالي المدينة، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان تعكس خصوصية شهر رمضان المبارك.

ورافق المحافظ خلال أداء الصلاة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سيد يوسف غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص المحافظ على مصافحة المواطنين والالتقاء بهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالي، والعمل على تلبية مطالبهم في إطار الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

كما قدم المحافظ التهنئة للأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات. من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم، مشيدين بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواصل مع الشارع وترسيخ جسور الثقة مع المواطنين.


 

جنوب سيناء طور سيناء المحافظ صلاة التراويح العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

«نجوم دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان بالمساجد الكبرى وخاطرة دعوية تُعزّز الأجواء الإيمانية

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليالي رمضان.. وخاطرة دعوية تعزز الأجواء الإيمانية

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد