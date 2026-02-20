الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي

تلقت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي خطابا رسميا من اللجنة التأديبية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف حول احداث مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لتقارير مغربية فإن الكاق طالب في الخطاب تقديم توضيحات مفصلة ودفوع قانونية بشأن الأحداث التي رافقت اللقاء الأخير أمام النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا.



ولفتت إلي أن تم تحديد موعد من جانب اللجنة التأديبية في الكاف يوم 22 فبراير الجاري موعدا أخيرا أمام مسؤولي الجيش الملكي المغربي لإرسال الرد علي الخطاب الرسمي.

يذكر أن فريقا النادي الأهلي ونظيره الجيش الملكي تعادلا سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتأهل كلا الفريقين إلي ربع نهائي البطولة القارية.