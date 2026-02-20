فعاليات رمضانية مميزة داخل حرم جامعة القاهرة الأهلية

شارك طلاب جامعة القاهرة الأهلية في فعاليات رمضانية مميزة داخل الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشهدت الفعاليات تزيين أروقة الجامعة بالفوانيس والهلال والزينة الرمضانية، إلى جانب التقاط الصور التذكارية التي جسّدت حالة من البهجة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مؤكدين اعتزازهم بالهوية المصرية واحتفائهم بالشهر المبارك في أجواء جامعية منظمة وآمنة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية التي تُسهم في تنمية روح التعاون والانتماء، وترسيخ القيم الإيجابية، بما يعزز من تجربة الطالب الجامعية على المستويين الأكاديمي والإنساني.

وأكدت إدارة الجامعة، أن هذه الفعاليات تعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لبناء الشخصية المتوازنة، ودعم المبادرات الطلابية التي تُثري الحياة الجامعية وتُعزز روح المشاركة المجتمعية.

وتواصل جامعة القاهرة الأهلية تقديم نموذج جامعي حديث يجمع بين الجودة الأكاديمية والاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية، بما يرسّخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع وقادر على صناعة المستقبل.