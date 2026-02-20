قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الأوقاف: رمضان شهر الإرادة والكرم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية
تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل
فرنسا تفتح تحقيقين جديدين في قضايا مرتبطة بإبستين وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فعاليات رمضانية مميزة داخل حرم جامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

شارك طلاب جامعة القاهرة الأهلية في فعاليات رمضانية مميزة داخل الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشهدت الفعاليات تزيين أروقة الجامعة بالفوانيس والهلال والزينة الرمضانية، إلى جانب التقاط الصور التذكارية التي جسّدت حالة من البهجة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مؤكدين اعتزازهم بالهوية المصرية واحتفائهم بالشهر المبارك في أجواء جامعية منظمة وآمنة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية التي تُسهم في تنمية روح التعاون والانتماء، وترسيخ القيم الإيجابية، بما يعزز من تجربة الطالب الجامعية على المستويين الأكاديمي والإنساني.

وأكدت إدارة الجامعة، أن هذه الفعاليات تعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لبناء الشخصية المتوازنة، ودعم المبادرات الطلابية التي تُثري الحياة الجامعية وتُعزز روح المشاركة المجتمعية.

وتواصل جامعة القاهرة الأهلية تقديم نموذج جامعي حديث يجمع بين الجودة الأكاديمية والاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية، بما يرسّخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع وقادر على صناعة المستقبل.

طلاب جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية طلاب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان يشيدون بتوجيهات وزير الزراعة لإعادة تشغيل المشروعات ويؤكدون دعم الفلاح والمصدرين

مصطفى مدبولي

برلماني : تصريحات رئيس الوزراء تجدد دعم مصر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اللواء الدكتور رضا فرحات

نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد