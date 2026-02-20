قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة

مستشفي مبرة المحلة
مستشفي مبرة المحلة
الغربية أحمد علي

شهدت مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بمحافظة الغربية واقعة اعتداء أسرة محامي علي طاقم التمريض الطبي بالسب والقذف والضرب حال دخوله أبواب قسم الطوارىء والاستقبال لعلاج طفلته الأمر الذي أسفر عن إصابة 3 أفراد من الأمن الإداري وطاقم التمريض الطبي.

تفاصيل الواقعة 


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة الاعتداء طاقم الفريق الطبي.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 


وأفادت التحريات الأمنية التي اجراها الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة بأن خلاف نشب بين أسرة المحامي وأعضاء من الفريق الطبي والأمن الإداري تسبب في وقوع مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين الأطراف جميعا .

السعي للحل الودي


كما تدخل وفد من نقابة المحامين سعيا في احتواء الأزمة مع ممثلي نقابة الأطباء وقيادات التأمين الصحي وإدارة مستشفي مبرة المحلة قبل التصعيد قانونيا وأمنيا .

احتواء أزمة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية اعتداء أسرة محامي طاقم طبي بمستشفي المبرة المحلة والنقابة تتدخل

