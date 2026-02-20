بعد تردد أنباء عن ارتباطهما..جيهان الشماشرجي تثير الجدل بمنشور جديد

أثارت الفنانة جيهان الشماشرجي التكهنات بمشاركة جمهورها صورة للنجم عصام عمر من كواليس مسلسل عين سحرية الذي يجمعهم سويا.

و علق جيهان الشماشرجي علي الصورة:مسلسلي المفضل في رمضان،مما أثار تسأل الجمهور خاصا بعد تردد أنباء عن ارتباطهما منذ أيام.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "عين سحرية" تطورات درامية مؤثرة، بعدما تعرضت والدة "عادل"، التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم، لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى المستشفى، في مشهد إنساني حمل الكثير من التوتر والقلق.



وتدور الأحداث حول شخصية الأم المكافحة التي تعمل في أحد المصانع وتعاني من ضغوط حياتية صعبة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ما يضع نجلها "عادل"، الذي يجسده الفنان عصام عمر، في حالة من الارتباك والخوف على والدته.



ورغم عودتها إلى المنزل بعد تلقيها الرعاية الطبية، فإن الأزمة تترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على عادل، وتزيد من حدة التوتر في علاقته بمن حوله، خاصة مع تصاعد الأحداث وكشف مزيد من الأسرار التي تحيط بالشخصيات.



ويواصل مسلسل "عين سحرية" تقديم جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.