عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
عصام عمر في ورطة ومعرض للسجن في مسلسل عين سحرية

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "عين سحرية" تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، بعدما وجد عادل، الذي يجسد شخصيته عصام عمر، نفسه في ورطة حقيقية قد تضعه خلف القضبان، إثر تورطه في تداعيات سرقة ذهب وقعت أثناء وجوده في المحل.
الأزمة بدأت تتفاقم بعد عمله السري في تركيب كاميرات تجسس داخل شقة مدام مروة، الأمر الذي أدخله في دوامة من الشكوك والمخاطر، خاصة بعد وصول المحامي الداهية الذي يؤدي دوره باسم سمرة، والذي أجبره على إزالة الكاميرات وحذره بشدة من الاحتفاظ بأي تسجيلات قد تدينه.
ورغم التحذيرات، احتفظ عادل بفيديو يوثق الجريمة على هاتفه المحمول، وهو ما وضعه في مأزق جديد. وخلال حديثه مع صديقه توحه، اعترف بأنه لم يكن يتوقع أن تتطور الخلافات إلى جريمة قتل، مؤكدًا أن هدفه كان تحسين دخله فقط من خلال عمله في تركيب الكاميرات، دون أن يدرك حجم الكارثة التي قد يتورط فيها.
توحه من جانبه لامه على تصرفه غير القانوني، لكنه أشاد بذكائه في الاحتفاظ بالفيديو، معتبرًا أنه قد يكون وسيلة لحماية نفسه إذا قرر تسليمه للجهات المختصة. إلا أن عادل أبدى خوفه من الإبلاغ، خاصة أن دخوله الشقة وتركيب الكاميرات كانا بعلم البواب، ما قد يجعله متهمًا رئيسيًا في القضية.
ومع تصاعد التوتر، اقترح توحه التواصل مع الضابط فايز العريني بحثًا عن مخرج قانوني، بينما بدا الارتباك واضحًا على عادل، الذي أصبح محاصرًا بين خيارين أحلاهما مر: إما المخاطرة بتسليم الفيديو، أو الاحتفاظ به وانتظار ما قد تحمله الأيام من مفاجآت.
مسلسل "عين سحرية" يواصل تقديم جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار.

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حازم إمام يكشف كواليس علاقته بـ صالح سليم وتأثيره في الأهلي

الاتفاق يتقدم على الفتح 3-2 بدوري روشن

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

