أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا / الجمعة / طقس بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما يتوقع نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحرالأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 23 12

نخل 20 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 10

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبــــــرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 07

أسيوط 24 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 27 12

أسوان 28 13

الوادى الجديد 25 10

أبوسمبل 27 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 22

المدينة 33 18

الرياض 28 13

المنامة 27 19

أبوظبى 30 19

الدوحة 29 18

الكويت 28 15

دمشق 19 06

بيروت 19 15

عمان 19 08

القدس 19 08

غزة 20 12

بغداد 26 08

مسقط 26 21

صنعاء 24 02

الخرطوم 35 21

طرابلس 17 12

تونس 17 12

الجزائر 15 04

الرباط 19 06

نواكشوط 36 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 18 09

إسلام آباد 26 10

نيودلهى 28 14

جاكرتا 30 24

بكين 17 01-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 04

أثينا 17 07

روما 15 04

باريس 11 10

مدريد 14 02

برلين 01 02-

لندن 12 10-

مونتريال 03- 11-

موسكو 07- 11-

نيويورك 05 03

واشنطن 16 06

أديس أبابا 26 11

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة

