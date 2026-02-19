مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

انطلقت أمس مسلسلات رمضان 2026 على العديد من القنوات ومن المقرر أن يتم استكمال عرض باقي مسلسلات رمضان اليوم بعد الإفطار على قنوات على dmc وcbc وon

حيث يبحث المواطنون خلال الساعات الأخيرة عن خريطة مسلسلات رمضان 2026 على قنواتdmc وcbc والحياة ، والتي تقدم هذا العام مجموعة ضخمة من المسلسلات سواء القصيرة او الطويلة مع ألمع النجوم.

خريطة مسلسلات رمضان2026 على dmc و cbc

مسلسل رأس الأفعى

قناة العرض

- على قناة on

مواعيد العرض

- الساعة 8 ونصف مساء والإعادة 2 ونصف صباحا و9 صباحا على أون

- الساعة 11 مساء و4 صباحا و10 وربع صباحا و2 ونصف ظهرا على أون دراما

مسلسل فن الحرب

قناة العرض

- على قناة CBC

مواعيد العرض

- الساعة 6 مساء، و12 منتصف الليل و2 ظهرا على cbc

- الساعة 9:45 مساء و5:15 صباحا و10:15 صباحا و4:30 عصرا على cbc دراما

مسلسل درش

قناة العرض

- على قناة On

مواعيد العرض

- الساعة 11 مساء و7:45 صباحا على on

- الساعة 8:30 مساء و5:15 صباحا و9 صباحا و1 ظهرا على on دراما

مسلسل علي كلاي

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض

- الساعة 9:45 مساء و6:30 صباحا و3:45 عصرا على dmc

- الساعة 6 مساء و1:30 صباحا و11:30 صباحا على dmc دراما

مسلسل على قد الحب

قناة العرض

- على قناة CBC

مواعيد العرض

- الساعة 8:30 مساء و2:45 صباحا و3:45 عصرا على cbc

- الساعة 12:15 صباحا و6:30 صباحا و6 مساء على cbc دراما

مسلسل فخر الدلتا

قنوات العرض

- على قناتي الحياة وDMC

مواعيد العرض

- على قناة DMC: فى تمام الساعة 6 مساء، و5:15 صباحاً، و11:30 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 9:45 مساء، و7:45 صباحاً، و2 مساء

- على قناة الحياة: الساعة 11 مساء

مسلسل أولاد الراعى

قنوات العرض

- على قناتي CBC وdmc

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 7:15 مساء و1:45 صباحا و6:30 صباحا، و12:30 ظهر

- على قناة CBC دراما: 11 مساء، و2:45 صباحاً، و9 صباحاً، و2 ظهر

- على قناة DMC: الساعة 12:15صباحاً، و7:45 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 8:30 مساء، و7:45 صباحاً، و2 ظهر

مسلسل صحاب الأرض

قنوات العرض

- على قناتي Dmc والحياة

مواعيد العرض

- على قناة DMC: الساعة 11 مساء، و9 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 7:15 مساء، و2:45 صباحا، و12:45 ظهرا

- على قناة الحياة: 9:45 مساء

مسلسل كان يا ما كان

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض

- على DMC: الساعة 7:15 مساء، و1:45 صباحاً، و10:15 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 11مساء، و4 صباحاً، و3:15 مساء

مسلسل اتنين غيرنا

قناة العرض

- على قناة On

مواعيد العرض

- على قناة ON: الياعة 7 مساء، و5:15 صباحاً، و2 ظهرا

- على قناة ON دراما: 9:45 مساء، و2:45 صباحاً، و7:45 صباحاً، و4 عصر

مسلسل مناعة

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض

- على DMC: الساعة 8:30 مساء، و3 صباحاً، و12:45 ظهرا

- على قناة DMC دراما: 12:15 صباحاً، و6:30 صباحاً، و10:15 صباحا

مسلسل عين سحرية

قناة العرض

- على قناة on

مواعيد العرض

- على ON: الساعة 9:45 مساء و3:45 صباحاً، و10:15 صباحاً

- على قناة ON دراما: 6:00 مساء، 12:15 صباحاً، 6:30 صباحاً

مسلسل كلهم بيحبوا مودى

قناة العرض

- على قناة ON

مواعيد العرض

- على قناة ON: الساعة 12:15 صباحاً، و7:45 صباحاً

- على قناة ON دراما: 7:15 مساء، و1:30 صباحاً، و11:30 صباحاً

مسلسل حد أقصى

قنوات العرض

- على قناتي CBC والحياة

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 11 مساء، و5:15 صباحاً و7:45 صباحاً

- على قناة CBC دراما: 8:30 مساء، و1:30 صباحاً، و12:45 ظهرا

- على قناة الحياة: 12:15 صباحاً

مسلسل توابع

قنوات العرض

- على قناتي CBC والحياة

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 9:45 مساء، و9:15 صباحاً

- على قناة CBC دراما: 7:15 مساء، و4 صباحاً، و7:45 صباحاً، و3:15 مساء

- على قناة الحياة: 8:30 مساء