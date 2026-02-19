قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026
رشا عوني

انطلقت أمس مسلسلات رمضان 2026 على العديد من القنوات ومن المقرر أن يتم استكمال عرض باقي مسلسلات رمضان اليوم بعد الإفطار على قنوات على dmc وcbc وon

 حيث يبحث المواطنون خلال الساعات الأخيرة عن خريطة مسلسلات رمضان 2026 على قنواتdmc وcbc والحياة ، والتي تقدم هذا العام مجموعة ضخمة من المسلسلات سواء القصيرة او الطويلة مع ألمع النجوم. 

خريطة مسلسلات رمضان2026 على dmc و cbc

مسلسل رأس الأفعى

قناة العرض
- على قناة on

مواعيد العرض
- الساعة 8 ونصف مساء والإعادة 2 ونصف صباحا و9 صباحا على أون

- الساعة 11 مساء و4 صباحا و10 وربع صباحا و2 ونصف ظهرا على أون دراما

مسلسل فن الحرب

قناة العرض

- على قناة CBC

مواعيد العرض

- الساعة 6 مساء، و12 منتصف الليل و2 ظهرا على cbc

- الساعة 9:45 مساء و5:15 صباحا و10:15 صباحا و4:30 عصرا على cbc دراما

مسلسل درش

قناة العرض

- على قناة On

مواعيد العرض

- الساعة 11 مساء و7:45 صباحا على on

- الساعة 8:30 مساء و5:15 صباحا و9 صباحا و1 ظهرا على on دراما

مسلسل علي كلاي

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض

- الساعة 9:45 مساء و6:30 صباحا و3:45 عصرا على dmc

- الساعة 6 مساء و1:30 صباحا و11:30 صباحا على dmc دراما

مسلسل على قد الحب

قناة العرض

- على قناة CBC

مواعيد العرض

- الساعة 8:30 مساء و2:45 صباحا و3:45 عصرا على cbc

- الساعة 12:15 صباحا و6:30 صباحا و6 مساء على cbc دراما

مسلسل فخر الدلتا

قنوات العرض

- على قناتي الحياة وDMC

مواعيد العرض

- على قناة DMC: فى تمام الساعة 6 مساء، و5:15 صباحاً، و11:30 صباحاً

- على قناة DMC دراما:  الساعة 9:45 مساء، و7:45 صباحاً، و2 مساء

- على قناة الحياة: الساعة 11 مساء

مسلسل أولاد الراعى

قنوات العرض

- على قناتي CBC  وdmc

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 7:15 مساء و1:45 صباحا و6:30 صباحا، و12:30 ظهر

- على قناة CBC دراما: 11 مساء، و2:45 صباحاً، و9 صباحاً، و2 ظهر

- على قناة DMC: الساعة 12:15صباحاً، و7:45 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 8:30 مساء، و7:45 صباحاً، و2 ظهر

مسلسل صحاب الأرض

قنوات العرض

- على قناتي Dmc والحياة

مواعيد العرض

- على قناة DMC: الساعة 11 مساء، و9 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 7:15 مساء، و2:45 صباحا، و12:45 ظهرا

- على قناة الحياة: 9:45 مساء

مسلسل كان يا ما كان

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض

- على DMC: الساعة 7:15 مساء، و1:45 صباحاً، و10:15 صباحاً

- على قناة DMC دراما: الساعة 11مساء، و4 صباحاً، و3:15 مساء

مسلسل اتنين غيرنا

قناة العرض

- على قناة On

مواعيد العرض

- على قناة ON: الياعة 7 مساء، و5:15 صباحاً، و2 ظهرا

- على قناة ON دراما: 9:45 مساء، و2:45 صباحاً، و7:45 صباحاً، و4 عصر

مسلسل مناعة

قناة العرض

- على قناة Dmc

مواعيد العرض
- على DMC:  الساعة 8:30 مساء، و3 صباحاً، و12:45 ظهرا

- على قناة DMC دراما: 12:15 صباحاً، و6:30 صباحاً، و10:15 صباحا

مسلسل عين سحرية

قناة العرض

- على قناة on

مواعيد العرض

- على ON: الساعة 9:45 مساء و3:45 صباحاً، و10:15 صباحاً

- على قناة ON دراما: 6:00 مساء، 12:15 صباحاً، 6:30 صباحاً

مسلسل كلهم بيحبوا مودى

قناة العرض

- على قناة ON

مواعيد العرض

- على قناة ON: الساعة 12:15 صباحاً، و7:45 صباحاً

- على قناة ON دراما: 7:15 مساء، و1:30 صباحاً، و11:30 صباحاً

مسلسل حد أقصى

قنوات العرض

- على قناتي CBC والحياة

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 11 مساء، و5:15 صباحاً و7:45 صباحاً

- على قناة CBC دراما: 8:30 مساء، و1:30 صباحاً، و12:45 ظهرا

- على قناة الحياة: 12:15 صباحاً

مسلسل توابع

قنوات العرض

- على قناتي CBC والحياة

مواعيد العرض

- على قناة CBC: الساعة 9:45 مساء، و9:15 صباحاً

- على قناة CBC دراما: 7:15 مساء، و4 صباحاً، و7:45 صباحاً، و3:15 مساء

- على قناة الحياة: 8:30 مساء

خريطة مسلسلات رمضان 2026 مسلسل مناعة مسلسل صحاب الارض مسلسل فن الحرب مسلسل كلهم بيحبوا مودي مسلسل راس الافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان: العالم بحاجة ماسة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي

الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي: أوروبا ملاذ آمن للابتكار والاستثمار

الأمير اندرو

الأمير أندرو يحتفل بعيد ميلاده الـ 66 في قبضة الأمن

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد