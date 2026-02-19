بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "درش" يكتسح مواقع التواصل والأكثر بحثا على جوجل

تصدر هاشتاج مسلسل درش، للفنان مصطفى شعبان موقع إكس، واحتل المسلسل قائمة الأكثر بحثًا على جوجل بعد عرض الحلقة الأولى التي شهدت تصعيدًا دراميًا كبيرًا.

بدأت الأحداث بمؤامرة محبوكة ضد درش، انتهت بحادث مروع حيث سقطت سيارته في مياه نهر النيل، بينما كشفت الحلقة عن اتفاق مدبّر بين «بكر» و«هلال» – شقيقي زوجة درش – مع المعلم «سنوسي» الذي يجسده أحمد فؤاد سليم ونجله للتخلص من درش.

وحظيت الحلقة الأولى بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالحبكة المحكمة والأداء المتميز لمصطفى شعبان، الذي أثبت مرة أخرى قدرته على تقديم شخصيات مختلفة كل موسم، مفاجئًا المشاهدين بتفاصيل جديدة ومشوقة.

يشارك في بطولة المسلسل: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، إلى جانب ضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون خلال موسم رمضان 2026.