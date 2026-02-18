حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة «صدى البلد» ستشهد خلال شهر رمضان المبارك تركيزًا كبيرًا على البرامج الدينية، مشيرًا إلى أن الشهر الفضيل للعبادة وللصلاة، وأن البرنامج الصباحي «صباح البلد» سيُعرض الساعة 9 صباحًا.

وقال خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على القناة، إن البرامج الدينية ستبدأ الساعة 12:30 ظهرًا، ببرنامج "وللنساء نصيب" تليها حلقة من برنامج «مطبخ أنا وهو وهي» الساعة 1 مساءً.

وأضاف أن الإعلامية نهال طايل تقدم برنامجًا إنسانيًا مميزًا الساعة 2 مساءً "إحنا لبعض"، فيما يقدم الدكتور أحمد عصام برنامج «اقرأ وربك الأكرم» الساعة 3 مساء، بينما سيعرض برنامج «نورانيات قرآنية» الساعة 3:30 مساءً ويغطي 30 جزءًا من القرآن الكريم خلال الشهر.

وأشار إلى أن الدكتور حسام موافي سيقدم برنامج «ربي زدني علمًا» الساعة 4 مساءً، يليه برنامج «اسأل المفتي» للإعلامي حمدي رزق مع الدكتور نظير عياد الساعة 4:30، كما سيقدم الدكتور علي جمعة برنامج «أعرف دينك» الساعة 5 مساء.

وتابع: «ويقدم الإعلامي هاني النحاس برنامج «ساعة الفطار» عقب أذان المغرب، بالإضافة إلى مسلسلات الأطفال «أباظة» و«وصية جدو» الساعة 6:30 مساءً، والمسلسل السوري «عيلة الملك» الساعة 7 مساءً، ومسلسل «المقعد الأخير» الساعة 8 مساء، ومسلسل «الضحايا» للنصف الثاني من رمضان، بالإضافة إلى المسلسل السوري «اليتيم» الساعة 9 مساءً الذي يتناول موضوع الميراث».

وأوضح أن برنامج «على مسئوليتي» سيُعرض من الساعة 10 إلى 11 مساءً، ويُقدم النائب مصطفى بكري "حقائق وأسرار" يومي الخميس والجمعة 10 مساءً، فيما يُعرض برنامج «الماتش» الساعة 12، ويليه برنامج «سبوت لايت» الجمعة الساعة 12 مساءً