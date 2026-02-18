أحمد موسى: نقدم برامج دينية متنوعة على صدى البلد في رمضان.. ونورانيات قرآنية يقدمه علماء الازهر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة «صدى البلد» تقدم أكبر عدد من البرامج الدينية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه تم اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً عرض أولى حلقات برنامج "نورانيات قرآنية"، ويقدمه ثلاثة من علماء الأزهر الشريف.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه اعتبارًا من غدٍ سيكون موعد البرنامج في تمام الساعة 3:30 مساءً، ويقدمه كل من الدكتور أبو اليزيد سلامة، والدكتور مجدي عبدالغفار، والدكتور حسن عبدالحميد.

وأضاف أن البرنامج يقدم يوميًا جزءًا من القرآن الكريم حتى الجزء الثلاثين، موضحًا أن شبكة قنوات «صدى البلد» تنفرد بتقديم أكبر عدد من البرامج الدينية المتنوعة