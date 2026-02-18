نورانيات قرآنية.. مدير شئون القرآن بالأزهر: عايزين نعلم الناس إزاي نقرأ القرآن ونفهم معانيه

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .





وقال أبو اليزيد سلامة في حواره مع الإعلامي أحمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نهتم بقراءة وتدبر القرآن الكريم في شهر رمضان ".



وتابع أبو اليزيد سلامة :" سيدنا جبريل كان ينزل للنبي محمد في شهر رمضان كي يقرأوا القرآن الكريم ".



وأكمل أبو اليزيد سلامة :" من خلال برنامج نورانيات قرآنية عايزين نعلم الناس إزاي نقرأ ونسمع القرآن الكريم ونفهم معاني الآيات ".



ولفت أبو اليزيد سلامة :" يجب التدبر في كافة معاني القرآن الكريم وكافة الرسائل التي أرسلها الله لنا من خلال القرآن ".