فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق فياريال على نظيره ليفانتي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني.

وكاد أن يسجل فريق فياريال الهدف الأول في المباراة عن طريق ألبرتو موليرو في الدقيقة 30 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وسجل هدف الفوز والوحيد في اللقاء اللاعب جيورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة 57.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: تولجان - لافوينتي - مورينو - باميين.

خط الوسط: راجويي - أولاساجاستي - جارسيا - لوسادا - كورتيس.

خط الهجوم: إسبي.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: جونيور.

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - مارين - كاردونا.

خط الوسط: بيبي - كومانسيا - جايي- مولييرو.

خط الهجوم: بيريز - ميكاوتادزي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي في المركز 19 برصيد 18 نقطة.