مسلسل سوا سوا الحلقة 2 .. خالد كمال يخطف هدى المفتي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث .

ومن أبرزها اكتشاف اهل أحلام (هدى المفتي) حقيقة هروبها من حفل زفافها والقبض عليها بسبب سرقة احدي المحلات وتخرج من الحبس معهم.

ابراهيم (احمد مالك) يذهب للطبيب لمعالجة احلام (هدي المفتي) من مرض السرطان.

خالد كمال يخطف احلام (هدب المفتي).

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.