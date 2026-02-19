يُعد البنجر غنيًا بالنترات التي تُحسّن صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الالتهابات.

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

أما البيتالينات، وهي الصبغات التي تعطي البنجر لونه الأحمر الغامق، فهي أيضًا تساهم في مكافحة الالتهابات، وأظهرت عدة دراسات أن عصير البنجر يقلل من مؤشرات الالتهاب في الدم لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ولدى مرضى السكري من النوع الثاني.

بالإضافة لذلك، تشير دراسة أخرى إلى أن عصير البنجر قد يساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمارين الرياضية بفضل تأثيره في تقليل الالتهابات.

نصحية رمضانية

يمكن تناول عصير البنجر بعد الإفطار كجزء من نظام غذائي متوازن لدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات، مع مراعاة عدم الإفراط في الكمية لضبط مستوى السكر، خصوصًا لمن لديهم سكري.

المصدرDailyMedicalinfo