الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

كريم عاطف

كشفت سكودا عن تفاصيل طرازها الكهربائي الجديد سكودا بياك 2026 (Peaq)، الذي يمثل خطوة استراتيجية للعلامة التشيكية في فئة السيارات العائلية الكهربائية كبيرة الحجم، السيارة تنتمي إلى فئة الكروس أوفر وتأتي بثلاثة صفوف من المقاعد، ما يتيح استيعاب سبعة ركاب، لتنافس مباشرة طرازات كهربائية حديثة في الفئة نفسها.

ورصدت بياك خلال اختبارات الطقس البارد بتمويه خفيف، في إشارة إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، ويستند التصميم الخارجي إلى ملامح السيارة الاختبارية Vision 7S، مع اعتماد لغة سكودا الجديدة التي تعرف باسم “Tech-Deck Face”، والتي تمنح المقدمة طابع تقني عصري، وتبرز المصابيح الأمامية بتوقيع ضوئي مميز، إلى جانب فتحات هوائية وخطوط حادة تعزز الهوية الرياضية للسيارة.

من الجانب، يظهر التركيز على الانسيابية الهوائية عبر سقف طويل مائل وأعمدة أمامية نحيفة، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما تتضمن السيارة مقابض أبواب مدمجة وأقواس عجلات بارزة تمنحها حضور قوي على الطريق، وفي الخلف، يتوقع اعتماد مصابيح بتصميم حديث وجناح علوي يعزز الثبات والمظهر الديناميكي.

تعتمد سكودا بياك على منصة MEB المخصصة للسيارات الكهربائية من مجموعة فولكس فاجن، وهي قاعدة تقنية أثبتت كفاءتها في عدة طرازات كهربائية داخل المجموعة، وتشير التوقعات إلى تزويد السيارة ببطارية كبيرة قد تصل سعتها إلى نحو 89 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة يتجاوز 600 كيلومتر وفق معيار WLTP، وهو رقم تنافسي في هذه الفئة.

ومن المنتظر أن تدعم السيارة تقنيات الشحن السريع بقدرات تقارب 200 كيلوواط، ما يسمح بشحن نسبة كبيرة من البطارية خلال وقت قصير نسبيا، كما يرجح طرح نسخ بمحركين ونظام دفع رباعي، بقوة تتراوح بين نحو 282 و335 حصان، لتوفير أداء سلس يتناسب مع حجم السيارة ووزنها.

ورغم عدم الكشف الكامل عن المقصورة، تؤكد سكودا أن بياك ستركز على الرحابة والعملية، مع استخدام مواد فاخرة ومستدامة، وشاشة وسطية كبيرة، وأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، وبفضل قاعدة العجلات الطويلة، يتوقع توفير مساحة مريحة للصف الثالث وإمكانية طي المقاعد للحصول على حيز تخزين واسع.

بهذه المواصفات، تستعد سكودا بياك 2026 لتكون أحد أبرز الطرازات الكهربائية العائلية المنتظرة، معادلة بين المساحة والتقنية والمدى الطويل، ما يعزز فرصها في المنافسة ضمن سوق السيارات الكهربائية المتنامي.

