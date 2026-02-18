قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم أندرويد يقترب من آبل.. ميزة سرية تغير طريقة مشاركة الملفات

جوجل توسع ميزة Quick Share للتوافق مع AirDrop على مزيد من هواتف أندرويد
جوجل توسع ميزة Quick Share للتوافق مع AirDrop على مزيد من هواتف أندرويد
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق ميزة Quick Share الداعمة للتوافق مع AirDrop، لتشمل أجهزة جديدة خارج سلسلة Pixel 10. 

ووفقا لصفحة الدعم الرسمية للشركة، أصبحت الميزة متاحة الآن على هواتف Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold عبر Quick Share، في حين أكدت الشركة أن هاتف Pixel 9a لا يدعم هذه الخاصية حتى الآن.

وأوضحت جوجل أن الخصوصية وسرعة نقل البيانات تمثلان أولوية في تصميم الميزة، مشيرة إلى أنها تعتمد على نظام أمني متعدد الطبقات. 

وتتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد وأجهزة آبل تبادل الملفات مباشرة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو خدمات تخزين سحابي.

جوجل توسع ميزة Quick Share للتوافق مع AirDrop على مزيد من هواتف أندرويد

نقل مباشر بين أجهزة أندرويد وآبل

بفضل التوافق مع AirDrop، أصبح بإمكان مستخدمي Pixel 9 وPixel 10 إرسال الملفات مباشرة إلى أجهزة آيفون وiPad وMac، بطريقة مشابهة لآلية AirDrop بين أجهزة آبل نفسها، ومن دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، حيث تتم عملية النقل عبر اتصال مباشر بتقنيتي البلوتوث والواي فاي.

ولاستخدام الميزة، يتعين على مستخدم جهاز آبل تفعيل خيار “Everyone for 10 Minutes” ضمن إعدادات AirDrop، ثم اختيار Quick Share من هاتف Pixel وتحديد الجهاز القريب لإرسال الملف، على أن يقوم الطرف الآخر بالموافقة على الاستلام.

وأكدت جوجل أن الاتصال يتم بشكل مباشر Peer-to-Peer، دون تمرير البيانات عبر خوادم خارجية، مشددة على أن المحتوى لا يتم تسجيله أو تخزينه، ولا تشارك أي بيانات إضافية أثناء عملية النقل.

طرح تدريجي ودعم أوسع لأجهزة أندرويد

وأشارت الشركة إلى أن طرح التحديث بدأ هذا الأسبوع وسيصل تدريجيا إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة. 

ويمكن التحقق من توفره عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم “خدمات النظام”، ومن ثم “التحديثات المتاحة”، وتثبيت إضافة Quick Share في حال ظهورها.

في سياق متصل، أفادت تقارير بأن جوجل اتخذت خطوات تمهد لتوسيع الميزة إلى أجهزة أندرويد أخرى، بحيث لا تبقى حصرية لهواتف Pixel. 

وذكر موقع Android Authority أن هذه الخطوة تشير إلى اعتبار التوافق مع AirDrop ميزة أساسية ضمن Quick Share، وليس حكرا على هواتف Pixel.

كما أكدت شركة Nothing البريطانية أنها تعمل على جلب الميزة إلى أجهزتها، فيما سبق أن أعلنت شركة كوالكوم أن الهواتف العاملة بمعالجات Snapdragon ستحصل قريبا على دعم مشاركة الملفات عبر المنصات مع أجهزة آبل.

الأجهزة المؤهلة حاليا

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

جوجل Quick Share AirDrop هواتف Pixel 9 تبادل الملفات بين أندرويد وآيفون هواتف Pixel

