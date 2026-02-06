جوجل تؤكد رسميا هاتفها الجديد Pixel 10a

أكدت شركة جوجل، رسميا إطلاق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة Google Pixel 10a، وكشفت عن موعد الإطلاق الرسمي.

نشرت الشركة فيديو قصيرا يكشف عن الهاتف، رغم أن التفاصيل الواردة كانت قليلة، ولكن تم التأكيد على أن الإعلان الكامل عن الهاتف سيكون في 18 فبراير 2026.

وفي نفس اليوم، سيتاح الهاتف للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لمتجر جوجل، حيث يمكن للراغبين التسجيل مسبقا لتلقي إشعارات حول التوافر والعروض الخاصة بجوجل.

إلى جانب الفيديو الرسمي، ظهرت مجموعة من الصور على الإنترنت، نشرها أحد أشهر المسربين في صناعة الهواتف، إيفان بلاس المعروف باسم @evleaks على منصة إكس، ويزعم أنها صور تسويقية للهاتف.

وتكشف الصور بعض ميزات الهاتف مثل Gemini Live ومقاومة الماء، بينما لم تتضح باقي المواصفات بعد.

يبدو من الفيديو الرسمي والصور المسربة أن Pixel 10a ليس نقلة كبيرة عن الطراز السابق من حيث التصميم أو الأداء.

هاتف جوجل Pixel 10a

المواصفات المتوقعة لهاتف Google Pixel 10a

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف سيشارك الكثير من قدرات Pixel 9a، مع تصميم مشابه جدا باستثناء فتحة الكاميرا التي أصبحت أكبر وأكثر دائرية قليلا، ومن المتوقع أن يعمل بنفس معالج Tensor G4.

ووفقا للتسريبات السابقة فأن هاتف Pixel 10a، سيأتي بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع OLED وبمعدل تحديث 120 هرتز، لكنها لن تدعم تقنية LTPO.

وسيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة مع وحدة كاميرا بارزة قليلا مقارنة بالإصدار السابق، وتتضمن عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل.

سيحتفظ الهاتف بنفس البطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 23 وات، كما من المتوقع أن يستخدم نفس معالج Tensor G5 الموجود في Pixel 9a، مع 8 جيجابايت من رام وخيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت UFS 3.1.

قد يعتمد القرار على السعر وبعض التعديلات الطفيفة في المواصفات، والتي لم تكشف عنها جوجل بعد، تشير التوقعات إلى أن السعر سيكون حوالي 499 دولار، وهو سعر مناسب نسبيا.