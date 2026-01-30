هل يقرأ مساعد جوجل الجديد رسائل Gmail؟.. إليك طريقة إيقافه

أطلقت شركة جوجل Google، تحديثا واسع النطاق لخدمة البريد الإلكتروني Gmail، حولها إلى مساعد شخصي ذكي يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، لكنها أثارت في الوقت ذاته مخاوف وتساؤلات بشأن الخصوصية وأمن البيانات.

هل يتجسس مساعد Gmail الجديد عليك؟

يتيح التحديث الجديد من جوجل، ميزات متقدمة تضيف قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة البريد الإلكتروني الأكثر استخداما في العالم Gmail، من بينها تلخيص الرسائل، وتحسين نتائج البحث داخل البريد، وإنشاء قوائم مهام تلقائية، إضافة إلى المساعدة في صياغة الردود، ما يعزز كفاءة إدارة البريد الإلكتروني اليومي.

ماذا يفعل Gemini داخل بريدك الوارد؟

أبرز التغييرات التي قد تلاحظها في تحديث Gmail هو واجهة “صندوق الوارد الذكي”، التي لم تعد تعرض الرسائل بترتيب زمني فقط، بل تقدم نظرة عامة مرتبة حسب الأولوية، مثل الرسائل العاجلة أو الواردة من جهات اتصال مهمة.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي يقدمها تحديث Gmail:

- الملخص الذكي AI Overview: يلخص سلاسل الرسائل الطويلة.

- ساعدني في الكتابة: اقتراح ردود تتماشى مع أسلوبك.

- قائمة المهام: استخراج المواعيد والمهام تلقائيا من الرسائل.

- المواضيع للمتابعة: تجميع الرسائل حسب المشاريع أو الأحداث.

جدير بالذكر أن جوجل توفر هذه الميزات مجانا داخل تطبيق Gmail، بينما تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكا مدفوعا.

هل تقرأ جوجل رسائلك؟

أكدت شركة جوجل أن موظفيها لا يقرؤون محتوي رسائل Gmail، لكن خبراء الخصوصية في شركة Avast للأمن السيبران يشيرون إلى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى صلاحية الاطلاع على المحتوى كي يعمل، هذا ليس جديدا تماما، إذ كانت Gmail تقرأ الرسائل سابقا لإنشاء مواعيد تلقائية من الحجوزات، على سبيل المثال.

ويتمثل الاختلاف الجوهري في أن Gemini لم يعد يقتصر على تصنيف الرسائل فقط، بل يقوم بتحليل محتواها وفهم سياقها العام، وهو ما يثير مخاوف بعض المستخدمين بشأن الخصوصية، رغم تأكيد جوجل أن الاطلاع على الرسائل يتم آليا دون تدخل بشري.

هل تستخدم رسائل Gmail لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

أوضحت جوجل أن محتوى البريد الإلكتروني الشخصي لا يستخدم في تدريب نماذج Gemini إلا بعد الحصول على موافقة المستخدم، مشيرة إلى أن ربط المحتوى بخدمات البحث يتيح للشركة الاستفادة من بعض البيانات في تطوير خدماتها، بما يشمل تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبصيغة أخرى، لا يتم استخدام محتوى رسائلك بشكل تلقائي، إلا في حال اختيارك التفاعل بإرادتك مع ميزات البحث والذكاء الاصطناعي المضافة حديثا.

هل تستخدم رسائل Gmail في الإعلانات المخصصة؟

وفيما يتعلق بالإعلانات المخصصة، أكدت جوجل أنها لا تعتمد على محتوى رسائل Gmail في استهداف الإعلانات، بعد أن أوقفت هذه الممارسة منذ عام 2017، مشيرة إلى أن الإعلانات المعروضة تستند إلى نشاط المستخدم العام على خدماتها، مثل محرك البحث ومنصة يوتيوب، وليس إلى الاطلاع على البريد الإلكتروني.

ماذا عن أمان البيانات؟

رغم تأكيد جوجل أنها لا يمكنها الإطلاع على الرسائل بهدف تخصيص الإعلانات أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن خبراء الأمن يشيرون إلى أن أي عملية معالجة للبيانات الرقمية قد تنطوي على مخاطر محتملة.

وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث عن إمكانية استغلال Gemini عبر أوامر خبيثة مضمنة داخل رسائل البريد الإلكتروني، إلا أن جوجل أكدت أنها سارعت إلى معالجة الثغرة واعتمدت نهجا أمنيا متعدد الطبقات للحد من مثل هذه التهديدات.

هل يمكنك إيقاف Gemini في Gmail؟

وبخصوص التحكم في هذه الميزات، أوضحت الشركة أن بإمكان المستخدمين تعطيل Gemini في Gmail من خلال إيقاف خيار “الميزات الذكية” ضمن إعدادات البريد الإلكتروني، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، في حين قد تتطلب حسابات العمل أو المؤسسات التعليمية موافقة مشرف النظام.

أين يظهر Gemini أيضا؟

لا يقتصر استخدام Gemini على Gmail فحسب، إذ يتوفر أيضا كتطبيق مستقل على أنظمة الهواتف الذكية، كما جرى دمجه في محرك بحث جوجل ومتصفح كروم، إضافة إلى إمكانية الوصول إليه مباشرة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.