الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال اللقاء على تقرير شامل حول الجولة التي قام بها وزير الخارجية إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، وشملت كلاً من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، وما تخللها من لقاءات رفيعة المستوى هدفت إلى تعزيز التنسيق والتشاور المصري – الخليجي – العربي إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإيصال رسالة تضامن ودعم للأشقاء العرب.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال اللقاء تأكيد مصر على إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وعلى تضامنها الكامل قيادةً وحكومةً وشعباً مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية الحالية.

كما شدد على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي حفاظاً على السلم والأمن الإقليميين، مؤكداً في الوقت ذاته الموقف المصري الثابت والراسخ الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي.