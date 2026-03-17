البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال قداسة البابا، في برقيته، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأعرب قداسة البابا عن تقديره لجهود القيادة السياسية، قائلاً: "نشكر الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، ويلهمكم مزيداً من الحكمة لقيادة بلدنا العظيم وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حالياً، مصلين أن يبارك الله كل ما تمتد إليه أيديكم لاستكمال مسيرة بناء مصر وتحقيق آمال أبنائها".

واختتم قداسته البرقية بالدعاء لمصر: "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".