برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جاهزية قناة السويس رسالة طمأنة للعالم بشأن استقرار الملاحة الدولية

أكد مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهو ما يعكس المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لتطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأوضح الكمار في تصريح اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع درجة الجاهزية في جميع مواقع العمل المرتبطة بحركة الملاحة بالقناة، ومتابعة إجراءات السلامة وتعزيز الاستعداد في منشآت ومرافق الهيئة، تؤكد حرص الدولة المصرية على ضمان استمرار حركة الملاحة العالمية بكفاءة وأمان رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، وأن الإدارة المصرية للقناة أثبتت قدرتها على التعامل باحترافية مع مختلف الأزمات والتحديات التي قد تؤثر على حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف نائب القليوبيه أن، المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف حماية المصالح الاقتصادية للدولة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية وشركات الملاحة الدولية بأن قناة السويس ستظل ممرًا آمنًا ومستقرًا للتجارة العالمية، وأن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لمواجهة أي تحديات قد تفرضها الظروف الإقليمية والدولية