رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، تمثل 25 جنسية مختلفة من كبرى دول العالم، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات إلى نحو 33.06 مليار دولار، مضيفًا أن هذه المشروعات توفر 133.5 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتابع: تضم هذه المشروعات 70 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 683.8 مليون دولار، و42 مشروعًا في قطاع الصناعات الهندسية وأنشطة القوى بتكلفة 732.3 مليون دولار، و13 مشروعًا في قطاع التعدين بتكلفة 312.6 مليون دولار، ومشروعين في قطاع الجلود بتكلفة 1.5 مليون دولار، و59 مشروعًا في قطاع الصناعات الدوائية بتكلفة 1.34 مليار دولار.

واستطرد: تشمل المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 130 مشروعًا في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية تبلغ 15.9 مليار دولار، و12 مشروعًا في الصناعات الكيماوية (مواد البناء) باستثمارات قدرها 5.17 مليار دولار، و4 مشروعات في الصناعات الكيماوية (الزجاج) بتكلفة 875 مليون دولار، و26 مشروعًا في الصناعات المعدنية بتكلفة 269.5 مليون دولار، و7 مشروعات في الصناعات المعدنية الثقيلة بتكلفة 4.3 مليار دولار، و66 مشروعًا في الصناعات الهندسية بتكلفة 2.1 مليار دولار، إلى جانب 25 مشروعًا خدميًا بتكلفة 913.4 مليون دولار.

وأشار وليد جمال الدين ، إلى أن منطقة السخنة تضم 13 مطورًا صناعيًا، يمثلون شركاء نجاح الهيئة في جذب مختلف الاستثمارات والمشروعات إلى هذه المنطقة.

وخلال الاجتماع، تطرق "جمال الدين" إلى الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب، مشيراً إلى أن عدد المشروعات والتعاقدات الفعلية بمنطقة غرب القنطرة الصناعية وصل إلى 52 مشروعاً، في قطاعات صناعية مختلف تضم قطاع المنسوجات والملابس، والأغذية، والتعبئة والتغليف المستدام، ومعدات تربية الدواجن، وغيرها من المشروعات، وذلك باستثمارات تقدر بـ1.53 مليار دولار، تسهم في توفير أكثر من 72 ألف فرصة عمل مباشرة، منوهاً إلى تطورات حركة الانشاءات لعدد من المشروعات بهذه المنطقة الواعدة.

كما تناول وليد جمال الدين، موقف تنفيذ المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، مشيراً إلى أنها تضم 7 مشروعات صناعية ولوجستية وخدمية، في قطاعات المنسوجات والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية، والخرسانة الجاهزة، وتصنيع صوامع الغلال، وقطارات السكك الحديدية، وغيرها، وذلك باستثمارات تصل إلى 367 مليون دولار، كما أنها توفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب 4 مشروعات في قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء؛ حيث تتميز المنطقة بتوافر المواد الخام اللازمة لصناعات سبائك الفيرو سيليكون والفيرو منجنيز والألواح الجبسية والأسمنتية، وهي صناعات مهمة تمثل أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى ومشروعات البنية التحتية، مضيفًا: تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات 59 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، كما تتسم بأهمية كبرى نظرًا لوقوعها في قلب سيناء الأمر الذي يدعم بشكل مباشر عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، وإتاحة فرص عمل لأبنائها؛ مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف إقامة تجمعات صناعية متكاملة الخدمات مدعومة بمراكز تأهيل وتدريب للعمالة.