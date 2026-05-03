غرق مركب تنزه أسفل كوبري عباس بالجيزة.. إنقاذ عدد من الركاب والبحث عن مفقود

غرق منذ قليل مركب تنزه صغير أسفل كوبري عباس بنهر النيل بالجيزة، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المواطنين، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ عدد من مستقلي المركب، وجارٍ تكثيف عمليات البحث عن شخص مفقود.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق مركب تنزه بنهر النيل أسفل كوبري عباس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين تعرض مركب التنزه للغرق أثناء وجود عدد من الأشخاص على متنه، حيث نجحت قوات الإنقاذ في انتشال وإنقاذ عدد من الركاب، بينما تواصل فرق الإنقاذ النهري ولانشات شرطة المسطحات المائية عمليات التمشيط للعثور على شخص مفقود يُعتقد أنه سقط في المياه وقت الحادث.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.