حوادث

انتشال طفلة غارقة والبحث عن آخر في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة طفلة غارقة في نهر النيل، فيما يجرى البحث عن طفل آخر غرق برفقتها أمس الاثنين فى نهر النيل بقرية دندرة.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان طفلان لقيا مصرعهما غرقاً فى نهر النيل بنطاق منطقة الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء استقلالهم مركب صيد صغير مع آخرين احتفالاً بأعياد شم النسيم.

و تمكنت جهود الأهالى والإنقاذ النهرى بقنا، من إنقاذ وانتشال ٤ آخرين، كانوا برفقتهم على المركب، ولازالت جهود البحث مستمرة للبحث عن الطفلين الغارقين بنهر النيل.

وتبين غرق كل من: عمر عبدالله محمد شحاته ١٣ عاماً، و مريم على عبدالموجود حجازى ٩ أعوام، عقب سقوطهم فى قاع النيل، ولم تفلح جهود الأهالى فى إنقاذهم، ما أدى إلى غرقهم.
 

وتشهد منطقة غرق الطفلين، تواجد كبير لأهالي الطفلين الغارقين، انتظاراً لانتشال جثامينهم من نهر النيل، من قبل قوات الإنقاذ النهرى التى استأنفت جهودها صباح اليوم للبحث عن الغارقين.

