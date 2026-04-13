ضخ سلع إضافية بالمجمعات.. تموين قنا يشن حملات مكثفة خلال "شم النسيم"

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، عن تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كافة الأسواق والمنافذ التجارية تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع و"شم النسيم"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بهدف ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات التي جرت تحت إشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، عن ضبط وتحرير 21 محضرا متنوعاً وضبط كميات من الأسماك المملحة والمدخنة من "الفسيخ والرنجة والسردين" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع التأكد التام من التزام المحال التجارية بالاشتراطات الصحية ومعايير التخزين السليمة لضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تم ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية الهامة والأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية التابعة للمديرية لمواجهة زيادة الطلب، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين.

وأكد القط، أن المديرية لن تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، موجهاً نداءً للأهالي بضرورة التأكد من سلامة ومصدر الأسماك المملحة قبل شرائها حرصاً على سلامتهم، والإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق.