قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماهر همام: الأهلي تأثر بالغيابات رغم الفوز على سموحة.. وبلعمري يعوّض معلول
بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع
عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري
رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم
إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية
«حسبي الله ونعم الوكيل».. عماد النحاس يرد بقوة: على اتهامات التفويت أمام الأهلي
رئيسة القومي للمرأة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وتُهنئ البابا تواضروس
أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026
إصابة أشرف بن شرقي.. وطبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية
بعد مواجهة فولهام | إشادة خاصة من جيمي ريدناب بـ محمد صلاح .. وتحيّة جماهيرية مؤثرة
الحكومة الإيرانية: المفاوضات ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المُتبقية
عماد النحاس: توروب مدرب أوروبي لا يعرف قيمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا .. رفع حالة الاستعداد القصوى لـ شم النسيم .. تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمى بمستشفى نجع حمادى

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"عيد القيامة"و"شم النسيم"، مديرية الصحة تعلن تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادى العام، مستشفى نجع حمادي تجري 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم، ختام نسخة Startup PowerUp R3 لتعزيز الابتكار الأخضر وتمكين شباب الصعيد بمركز كريتيفا، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل بقفط.

رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"عيد القيامة"و"شم النسيم" بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، وتفعيل غرف العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لضمان توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين بتكثيف حملاتها الرقابية بشكل يومي على الأسواق، والمطاعم، ومحلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط أي مخالفات.

صحة قنا تعلن تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادى العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادي العام، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في ضوء خطة المديرية لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن قسم المناظير والجهاز الهضمي سيقدم العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، من بينها تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وإجراء مناظير المعدة والقولون، واكتشاف وعلاج قرح المعدة والاثني عشر، وتشخيص حالات النزيف الهضمي، وإزالة الزوائد اللحمية.

مستشفى نجع حمادي تجري 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم


قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى نجع حمادي العام، نجح في تنفيذ 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد، مما يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وتكامل العمل بين الأقسام المختلفة بالمستشفى، فى إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق بين الأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وذلك بإشراف ومتابعة من الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، واللذين تابعا عن كثب تنفيذ تلك العمليات ونجاحها علي الوجه المطلوب.
 

قنا تحتضن ختام نسخةStartup PowerUp R3 لتعزيز الابتكار الأخضر وتمكين شباب الصعيد

اختُتمت بمحافظة قنا فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة Startup PowerUp R3، والتي أُقيمت بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، بتنفيذ شركة دندرة للإبداع، وبمشاركة 20 شركة ناشئة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعات التكنولوجية والأكاديمية والحكومية والتنموية.

وهدفت المسابقة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التحول الأخضر، وتمكين شباب صعيد مصر من تطوير حلول مستدامة، انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان في قلب عملية التنمية.
 

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي في قنا

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين نقل وقع في نطاق مركز قفط جنوبي محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، يفيد بوقوع الحادث، وإصابة شخصين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

طقس شم النسيم

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

الزمالك

مكاسب مالية تاريخية تقترب من خزائن الزمالك

ترشيحاتنا

السفير أحمد جمال الدين يهنئ البابا تواضروس

جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

البابا تواضروس

شاهد .. صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة بـ 440 كنيسة

بالصور

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد