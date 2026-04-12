أخبار قنا .. رفع حالة الاستعداد القصوى لـ شم النسيم .. تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمى بمستشفى نجع حمادى

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"عيد القيامة"و"شم النسيم"، مديرية الصحة تعلن تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادى العام، مستشفى نجع حمادي تجري 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم، ختام نسخة Startup PowerUp R3 لتعزيز الابتكار الأخضر وتمكين شباب الصعيد بمركز كريتيفا، إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل بقفط.

رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"عيد القيامة"و"شم النسيم" بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، وتفعيل غرف العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لضمان توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين بتكثيف حملاتها الرقابية بشكل يومي على الأسواق، والمطاعم، ومحلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط أي مخالفات.

صحة قنا تعلن تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادى العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، تشغيل قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى نجع حمادي العام، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في ضوء خطة المديرية لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن قسم المناظير والجهاز الهضمي سيقدم العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، من بينها تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وإجراء مناظير المعدة والقولون، واكتشاف وعلاج قرح المعدة والاثني عشر، وتشخيص حالات النزيف الهضمي، وإزالة الزوائد اللحمية.

مستشفى نجع حمادي تجري 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم



قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفى نجع حمادي العام، نجح في تنفيذ 26 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد، مما يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وتكامل العمل بين الأقسام المختلفة بالمستشفى، فى إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق بين الأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وذلك بإشراف ومتابعة من الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، والدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، واللذين تابعا عن كثب تنفيذ تلك العمليات ونجاحها علي الوجه المطلوب.



قنا تحتضن ختام نسخةStartup PowerUp R3 لتعزيز الابتكار الأخضر وتمكين شباب الصعيد

اختُتمت بمحافظة قنا فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة Startup PowerUp R3، والتي أُقيمت بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، بتنفيذ شركة دندرة للإبداع، وبمشاركة 20 شركة ناشئة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعات التكنولوجية والأكاديمية والحكومية والتنموية.

وهدفت المسابقة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التحول الأخضر، وتمكين شباب صعيد مصر من تطوير حلول مستدامة، انطلاقًا من رؤية تضع بناء الإنسان في قلب عملية التنمية.



إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي في قنا

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين نقل وقع في نطاق مركز قفط جنوبي محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، يفيد بوقوع الحادث، وإصابة شخصين.

