محافظ قنا: 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث الصحراوي للمستشفى العام| صور

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق بين مرفقي إسعاف قنا وسوهاج، للتعامل الفوري مع حادث انقلاب أتوبيس ركاب بالقرب من الكيلو 50 على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق إسعاف قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 38 شخصًا من مستقلي الأتوبيس، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية، مؤكدًا أن رجال الإسعاف تعاملوا مع الواقعة بمهنية عالية منذ لحظة البلاغ وحتى انتهاء عمليات الإخلاء الطبي من موقع الحادث.

وأشار فؤاد، إلى أن الأتوبيس كان يقل 42 شخصًا من السودانيين، كانوا في طريقهم من الإسكندرية إلى معبر السودان في أسوان، وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن المعاينات الأولية والفحص الطبي للمصابين أظهرت أن جميع الحالات تعاني من إصابات خفيفة من الدرجة الثالثة عبارة عن سحجات وكدمات طفيفة، مؤكدًا استقرار حالتهم الصحية وخضوعهم للملاحظة الدقيقة تحت إشراف الأطقم الطبية المتخصصة بمستشفى قنا العام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى موقع الحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا لتأمين المنطقة وتسهيل حركة المرور، بينما باشرت فرق الإنقاذ مهامها في تأمين جسم الحافلة، بالتوازي مع معاينة جهات التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقى، شهد وقوع حادث انقلاب لأتوبيس ركاب، نتج عنه إصابة عدد كبير من الركاب.



