اتفاق دائم أو انهيار كامل.. باكستان تدق ناقوس الخطر قبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية
الأربعاء الأسود.. إسرائيل تعلن القضاء على 180 عنصرا من حزب الله في دقيقة واحدة
محافظ قنا: 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث الصحراوي للمستشفى العام| صور
لإقصاء إيران.. واشنطن تضغط على إسرائيل لإعلان الهدنة في لبنان
الحظوظ قائمة.. صدام مغربي ومهمة ثأرية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية
محافظ قنا: انتظام حركة القطارات على خط الصعيد بعد احتواء واقعة فنية في قطار بضائع
تصعيد أهلاوي ضد الحكم محمود وفا بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا
حافلة الزمالك تصل استاد نيلسون مانديلا استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية
في الجمعة العظيمة .. البابا تواضروس يبرز قوة المحبة والغفران في سر الصليب
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير
ما حكم بيع الأبحاث العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء توضح
إلهام أبو الفتح
حوادث

محافظ قنا: 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث الصحراوي للمستشفى العام| صور

حادث أتوبيس قنا
حادث أتوبيس قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق بين مرفقي إسعاف قنا وسوهاج، للتعامل الفوري مع حادث انقلاب أتوبيس ركاب بالقرب من الكيلو 50 على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق إسعاف قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 38 شخصًا من مستقلي الأتوبيس، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية، مؤكدًا أن رجال الإسعاف تعاملوا مع الواقعة بمهنية عالية منذ لحظة البلاغ وحتى انتهاء عمليات الإخلاء الطبي من موقع الحادث.

وأشار فؤاد، إلى أن الأتوبيس كان يقل 42 شخصًا من السودانيين، كانوا في طريقهم من الإسكندرية إلى معبر السودان في أسوان، وقت وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن المعاينات الأولية والفحص الطبي للمصابين أظهرت أن جميع الحالات تعاني من إصابات خفيفة من الدرجة الثالثة عبارة عن سحجات وكدمات طفيفة، مؤكدًا استقرار حالتهم الصحية وخضوعهم للملاحظة الدقيقة تحت إشراف الأطقم الطبية المتخصصة بمستشفى قنا العام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة إلى موقع الحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا لتأمين المنطقة وتسهيل حركة المرور، بينما باشرت فرق الإنقاذ مهامها في تأمين جسم الحافلة، بالتوازي مع معاينة جهات التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقى، شهد وقوع حادث انقلاب لأتوبيس ركاب، نتج عنه إصابة عدد كبير من الركاب.

قنا سيارة إسعاف حادث انقلاب أتوبيس سوهاج مرفق إسعاف قنا مستشفى قنا العام أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

ترشيحاتنا

المتهمين

سير عكس الإتجاه.. القبض على قائدي سيارات عرضوا حياة المواطنين للخطر بالإسماعيلية

المتهمين

بسبب رش المياه.. مشاجرة طاحنة بين شباب في الجيزة

المتهمين

ألعاب نارية وأسلحة بيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة في العمرانية

بالصور

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن
أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد