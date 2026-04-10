الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سيرا على الأقدام.. محافظ قنا يتفقد مناطق سكنية لتطوير مشروعات التنمية الحضرية

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المناطق بمدينة قنا، في إطار الرؤية التنموية للمحافظة ضمن برنامج تطوير قلب المدينة، وتطوير مشروعات التنمية الحضرية.

جاءت الجولة، عقب اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية والريفية، وبحث سبل دفع العمل بها بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقدم الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، عرضًا توضيحًا تناول خلاله تطور مفاهيم المدن المستدامة والذكية، وأسس التصميم العمراني المستدام، إلى جانب أهمية الحفاظ على الهوية العمرانية ودمج التكنولوجيا الحديثة في تخطيط المدن.

فيما ناقش عبدالعليم، الاستراتيجية العامة للتنمية الحضرية بالمحافظة، واستعراض خطط تطوير المناطق غير المخططة، وتحسين شبكات الطرق والمرافق، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين التنمية الحضرية والريفية.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة حسن توظيف الإمكانات المتاحة والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة تسهم فى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب بما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين.

وقدم الببلاوي، شرحًا مفصلًا لمشروع تنمية السياحة الريفية بقرية دندرة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استغلال المقومات السياحية والثقافية الفريدة بالقرية وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة، تدعم الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي للمنطقة.

كما تفقد محافظ قنا، والوفد المرافق له، عدد من المناطق المستهدفة، منها منطقة الزبيدي خلف مسجد السيد عبد الرحيم القنائي، ومنطقة المساكن بمدينة قنا.

حصر المباني الآيلة للسقوط

وأكد الببلاوي، ضرورة تكثيف الجهود، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحصر المباني الآيلة للسقوط بمنطقة الزبيدي، والعمل على إيجاد حلول جذرية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لأهالي المنطقة، مؤكدًا أن تطوير قلب مدينة قنا يمثل أولوية قصوى، والعمل مستمر لرفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستوى السلامة العامة.

كما وجه الببلاوي، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة لحصر كافة المباني غير الآمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المواطنين منها، مع توفير البدائل المناسبة لهم حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، كما أكد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.

 

شكاوى المواطنين 

وخلال الجولة، استمع محافظ قنا، إلى شكاوى عدد من المواطنين، موجهاً بسرعة دراستها، والعمل على حلها بشكل عاجل، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضاهم.

كما وجه الببلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتشكيل لجنة لتوعية المواطنين بإجراءات إنهاء الطلبات من خلال المركز التكنولوجي، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات، وتقليل التكدس، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

وتفقد محافظ قنا، منطقة المساكن للوقوف على الموقف التنفيذي لـ6 بلوكات سكنية بواقع 120 وحدة، والتوجيه بتشكيل لجنة فنية للعمل على فحص الحالة الإنشائية للمباني.

وأكد الببلاوي، في ختام جولته، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال ميدانيًا، وعدم التهاون مع أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والعمل على توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين.

رافقه خلال الجولة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية لمتابعة الموقف ميدانيًا، واتخاذ القرارات اللازمة بشكل فوري.
 

قنا الرؤية التنموية مشروعات التنمية الحضرية فرص استثمارية جديدة أخبار قنا

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
نيسان
نيسان
اسماك
اسماك
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
