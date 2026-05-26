بالأرقام.. إنجازات 10 سنوات لجوارديولا مع مانشستر سيتي

أسدل مانشستر سيتي الستار على واحدة من أعظم الفترات في تاريخه، بعدما ودع مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحتفالية تاريخية، عقب نهاية رحلته مع الفريق التي امتدت لعقد كامل حافل بالإنجازات والأرقام القياسية.

وشهد ملعب الاتحاد أجواء استثنائية خلال مراسم التكريم، بحضور جماهيري ضخم، احتفالًا بالحقبة التي غيّرت شكل النادي الإنجليزي، بعدما قاد جوارديولا السيتي للهيمنة المحلية والأوروبية خلال السنوات الماضية.

وحرص النادي على تقديم جميع البطولات التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بطريقة مميزة، حيث تم استعراض الألقاب الـ20 عبر عدد من الشخصيات المرتبطة بمسيرة جوارديولا، في لقطة مؤثرة عكست حجم التأثير الذي تركه داخل النادي.

وخلال 10 سنوات، خاض مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا 593 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 416 انتصارًا مقابل 86 تعادلًا و91 هزيمة، بينما سجل الفريق 1422 هدفًا، ليصبح أحد أقوى الفرق هجوميًا في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة.

ونجح المدرب الإسباني في بناء حقبة ذهبية داخل “الاتحاد”، بعدما قاد الفريق للتتويج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، فضلًا عن عدة ألقاب محلية في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية.

ولم تتوقف إنجازات جوارديولا عند البطولات الجماعية فقط، بل حصد أيضًا العديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي أكثر من مرة، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي “يويفا”.

كما دخل المدرب الإسباني قاعة مشاهير المدربين، وحصل على جائزة “مدرب القرن” من جلوب سوكر، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية وتأثيره الكبير على كرة القدم الحديثة.

وبرحيل جوارديولا، يطوي مانشستر سيتي صفحة تاريخية ستظل محفورة في ذاكرة جماهيره، بعدما تحوّل النادي خلال عهده إلى أحد أقوى أندية العالم وأكثرها تتويجًا بالألقاب.