محافظات

استخراج شوكة سمكة وحجر ساعة من ربة منزل وأنف طفل بمستشفى قنا العام

يوسف رجب

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قنا العام، فى إنقاذ حالتين طارئتين خلال ساعات الفجر،  في مشهد يعكس الجاهزية الكاملة والتعامل السريع مع الحالات الحرجة، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان واستمرارًا لجهود مستشفى قنا العام في تقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة.

وكان مستشفى قنا العام، استقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا ربة منزل 60 عامًا ، تعاني من وجود جسم غريب شوكة سمكة، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بدقة وسرعة من قبل أطباء القسم، حيث تم استخراج الجسم الغريب بنجاح دون أي مضاعفات وخرجت المريضة بحالة صحية مستقرة، وشارك في هذا التدخل الطبي كل من: الدكتور تيموثاوس عاطف، الدكتور بولا رأفت، الدكتور طارق محمد، والدكتورة نهي أحمد.

وفي واقعة أخرى وفي تمام الساعة الرابعة فجرًا نجح الدكتور بولا رأفت، والدكتورة ماجدة عبد الرحمن، في إنقاذ طفل، عامين وثلاثة أشهر، بعد استخراج جسم غريب حجر ساعة من الأنف، حيث تم التدخل بشكل عاجل وفقًا للأصول الطبية وتكللت العملية بالنجاح دون مضاعفات وغادر الطفل المستشفى بحالة مستقرة.

و أكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بأن هذه النجاحات تعكس كفاءة وجاهزية الفريق الطبي بالمستشفى وقدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة في أي وقت، مشددًا على استمرار تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأضاف الديب، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مستشفى قنا العام على تقديم رعاية صحية متكاملة وتوفير التدخلات الطبية العاجلة بكفاءة عالية بما يضمن سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.



