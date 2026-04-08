محافظ قنا يستقبل رئيس شركة مصر العليا للكهرباء لمتابعة مشروعات الطاقة

يوسف رجب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة بالمحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة آليات دعم خطة التنمية المحلية من خلال دعم المشروعات القومية وتوفير التغذية الكهربائية والمستدامة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع كفاءة الشبكات لضمان وصول الخدمة للمواطنين بأعلى جودة وتقليل الانقطاعات، وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية التي قد تواجه التوسع العمراني والصناعي في قنا.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الكهرباء باعتباره الركيزة الأساسية لأي نشاط تنموي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد صدقي، عن تقديره لجهود المحافظ في تذليل العقبات أمام مشروعات القطاع، مؤكدًا أن شركة مصر العليا تعمل جاهدة على تحسين استقرار التغذية في مختلف المدن والمراكز، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن.
 

وشهد اللقاء اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، ومحمد زكريا، مدير عام الشئون التجارية بشركة مصر العليا، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بقطاع الكهرباء والمحافظة.
 


صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

