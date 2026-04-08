محافظ قنا يستقبل رئيس شركة مصر العليا للكهرباء لمتابعة مشروعات الطاقة

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة بالمحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة آليات دعم خطة التنمية المحلية من خلال دعم المشروعات القومية وتوفير التغذية الكهربائية والمستدامة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع كفاءة الشبكات لضمان وصول الخدمة للمواطنين بأعلى جودة وتقليل الانقطاعات، وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية التي قد تواجه التوسع العمراني والصناعي في قنا.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الكهرباء باعتباره الركيزة الأساسية لأي نشاط تنموي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد صدقي، عن تقديره لجهود المحافظ في تذليل العقبات أمام مشروعات القطاع، مؤكدًا أن شركة مصر العليا تعمل جاهدة على تحسين استقرار التغذية في مختلف المدن والمراكز، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن.



وشهد اللقاء اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، ومحمد زكريا، مدير عام الشئون التجارية بشركة مصر العليا، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بقطاع الكهرباء والمحافظة.





