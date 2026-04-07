قنا العام تكشف تفاصيل واقعة وفاة مريض وترد على شائعات "7 ساعات نزيف"

أكد مستشفى قنا العام، فى بيان لها اليوم "الثلاثاء"، أن ما تم تداوله عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "7 ساعات نزيف تنهي حياة محمد أبو الحسن في مستشفى قنا العام"، معلومات غير دقيقة.

وأفاد بيان مستشفى قنا العام، بأن المريض حضر إلى قسم الطوارئ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق ٤ أبريل الجاري، مدعيًا إصابته بطلق ناري خلف الركبة اليمنى، وتم استقباله على الفور والتعامل معه وفقًا للأصول الطبية المتبعة.

وأضاف البيان أن طبيب العظام المناوب باشر الحالة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتعليق المحاليل ومتابعة العلامات الحيوية بشكل مستمر.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، وعلى رأسها أشعة الدوبلكس على الشرايين والأوردة داخل المستشفى، التي أثبتت عدم وجود إصابة بالشرايين أو الأوردة الرئيسية، وهو ما انعكس على استقرار الحالة نسبيا وتحسنها خلال الساعات الأولى من التعامل معها.

وتابع: قبل مغادرة المريض المستشفى بدقائق، تعرض لنزيف مفاجئ، وتم التعامل معه بشكل فوري من قبل فريق أطباء العظام والجراحة، حيث تم السيطرة على النزيف وإمداده بـ ٤ أكياس دم، مع استدعاء أطباء الأوعية الدموية وفريق العناية المركزة لمتابعة الحالة عن كثب.

توقف عضلة القلب

وخلال ذلك تعرض المريض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور ونجح الفريق الطبي في استعادة النبض، مع استمرار المتابعة الدقيقة وضرورة إجراء استكشاف موضع الإصابة لاحتمالية وجود نزيف من أحد الشرايين الفرعية.

ونظرًا لطبيعة الحالة واحتياجها إلى تدخل جراحي دقيق، استلزم الأمر توفير سرير عناية مركزة قبل إجراء العملية، إلا أنه لم يتوافر سرير شاغر في ذلك التوقيت داخل المستشفى، كما لم تتوافر أماكن بمستشفى الجامعة، الأمر الذي استدعى التنسيق الفوري مع عدد من المستشفيات الأخرى لتأمين مكان مناسب لاستكمال العلاج.

وبالفعل تم التنسيق لنقل الحالة إلى مستشفى الكرنك بمحافظة الأقصر، حيث تحركت سيارة الإسعاف في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وكان يرافق المريض داخل سيارة الإسعاف الدكتور محمد خليفة أخصائي الأوعية الدموية بمستشفي قنا العام لمتابعة حالته أثناء النقل، وخلال عملية النقل تعرض المريض لتوقف آخر في عضلة القلب، فتم على الفور العودة به إلى مستشفى قنا العام لمحاولة إنقاذه، حيث جرت محاولات مكثفة للإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه توفي رغم كافة الجهود الطبية المبذولة.

استمرار النزيف

وشددت إدارة مستشفى قنا العام، على أن ما تم تداوله بشأن استمرار النزيف لعدة ساعات دون تدخل هو أمر غير صحيح، حيث تم التعامل مع الحالة منذ لحظة دخولها وحتى اللحظات الأخيرة وفقًا للمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة، وبأقصى سرعة ممكنة.

كما قدمت إدارة المستشفى، خالص التعازي لأسرة الفقيد، مؤكدة التزامها الدائم بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي معلومات مغلوطة يتم نشرها بما يسيء إلى المؤسسة أو يثير البلبلة.