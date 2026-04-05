قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للدجالين بالقانون
لبنان يسعى لوساطة مصرية لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والأغنام في قنا

حملات الطب البيطري
يوسف رجب

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الحملات منذ انطلاقها نجحت في تحصين 25 ألف و753 حيوان ما بين أبقار وأغنام وماعز، في إطار خطة متكاملة لحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد القومي.

وأوضح سباق، بأن أعمال الحملات شملت جهود التقصي والرصد الميداني إلى جانب عمليات التحصين، حيث باشرت اللجان المختصة زياراتها للمنازل لمتابعة الحالة الصحية للماشية وتقييم الوضع على أرض الواقع.

وتابع مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بما يساهم في تعزيز استدامة الإنتاج الحيواني، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

وجدد سباق، مناشدته لمربي الماشية والمزارعين، بضرورة التعاون مع فرق التحصين، وتقديم حيواناتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحصينات البيطرية.

