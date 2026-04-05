تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والأغنام في قنا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الحملات منذ انطلاقها نجحت في تحصين 25 ألف و753 حيوان ما بين أبقار وأغنام وماعز، في إطار خطة متكاملة لحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد القومي.

وأوضح سباق، بأن أعمال الحملات شملت جهود التقصي والرصد الميداني إلى جانب عمليات التحصين، حيث باشرت اللجان المختصة زياراتها للمنازل لمتابعة الحالة الصحية للماشية وتقييم الوضع على أرض الواقع.

وتابع مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بما يساهم في تعزيز استدامة الإنتاج الحيواني، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

وجدد سباق، مناشدته لمربي الماشية والمزارعين، بضرورة التعاون مع فرق التحصين، وتقديم حيواناتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحصينات البيطرية.

