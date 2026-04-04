الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بإجمالى 140نشاطًا.. جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية بأنشطة ذوي الهمم

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تصدّر الجامعة قائمة الجامعات المصرية في مجال الأنشطة المقدمة لذوي الهمم، وذلك بنسبة بلغت 35.95% من إجمالي الأنشطة على مستوى الجامعات، وفقًا للتقرير الصادر عن منصة الأنشطة، والذي أظهر تنفيذ الجامعة لعدد 140 نشاطًا من إجمالي 389 نشاطًا على مستوى الجامعات.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز يعكس رؤية جامعة قنا في دعم وتمكين ذوي الهمم، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وخدمية دامجة تتيح لهم فرصًا متكافئة للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الجامعية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وأشاد عكاوى، بالدور المتميز الذي يقوم به مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة بإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة الدكتور حسين أبو المجد، مدير المركز، مؤكدًا أن الأداء الاحترافي للمركز أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا التميز، من خلال تقديم خدمات متكاملة وبرامج نوعية تستهدف دعم الطلاب من ذوي الهمم أكاديميًا ونفسيًا ومجتمعيًا.

كما أشار رئيس جامعة قنا، إلى أهمية الشراكات الفعالة التي عقدتها الجامعة مع مختلف الجهات ذات الصلة، والتي ساعدت في توسيع نطاق الأنشطة وتعزيز أثرها، مؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير هذه الشراكات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات.

وأكد  عكاوى، أن اهتمام جامعة قنا بذوي الهمم يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم وتمكين هذه الفئة، وحرص القيادة السياسية على دمجهم في كافة مناحي الحياة، بما يحقق لهم حياة كريمة وفرصًا حقيقية للمشاركة والإبداع.
 

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

