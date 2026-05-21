أضا يستعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد التتويج بالدوري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تقرير خاص بأرقام معتمد جمال مع نادي الزمالك، وذلك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري هذا الموسم.



وأوضح أضا خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معتمد جمال قاد الزمالك في 27 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تحقيق 16 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، كما سجل الفريق تحت قيادته 39 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

وأشار إلى أن الزمالك تمكن تحت قيادة معتمد جمال من التتويج بلقب الدوري المصري، إلى جانب الوصول إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية وإنهاء البطولة في مركز الوصيف، مؤكدًا أن المدرب نجح في التعامل مع العديد من التحديات خلال الموسم.