معتمد جمال يعقد جلسات فردية مع حسام عبدالمجيد وشحاتة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن معتمد جمال حرص على عقد جلسة فردية مع الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة وذلك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الحاسمة في الدوري.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، معتمد جمال حرص على دعم الثنائي نفسيا بسبب الحالة التي يمر بها حسام وشحاتة بسبب خسارة نهائي الكونفدرالية.

التعامل النفسي مع محمد شحاتة

واختتم، محمد شحاتة أهدر ركلة الجزاء التي تسببت في خسارة الفريق للبطولة لذلك حرص معتمد جمال على دعمه نفسيا وطالبه بنسيان نهائي الكونفدرالية والتركيز على التتويج بالدوري وتعويض الخسارة.