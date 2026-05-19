مصيره بيده.. ناقد رياضي: الزمالك هو الأحق للفوز بالدوري وفوزه يغير قواعد اللعبة

هاني حسين

أكد الناقد الرياضي محمد الجبالي أن نادي الزمالك هو الأحق بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق ينافس بقوة رغم الأزمات التي يواجهها على مستوى القيد والإمكانات المالية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: 'الزمالك أحق بالدوري بكل اللغات، والزمالك مصيره بإيده، والزمالك قادر على تغيير قواعد اللعبة، والزمالك فريق لديه 17 قيد وليس لديه أموال وينافس على الدوري العام'


وأضاف: 'الأهلي أو الزمالك بياخد من التذكرة 16 أو 17 جنيه، أزمة التذاكر دي أزمة ملهاش لازمة، ويبدو أنه لا يوجد تنسيق بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وكان من الأفضل إدارة الأزمة بشكل أفضل، وسيراميكا كليوباترا قدم بادرة طيبة'.

وتابع: 'ممدوح عباس شايل النادي كله وبيتحمل حاجات كتيرة في الزمالك، ولو الوقت اتأخر كنت كلمت ممدوح عباس ويتم التواصل مع إدارة النادي، ولحد دلوقتي محدش عارف فين التذاكر، وعملنا أزمة بسبب عدم إدارة الأزمات بشكل احترافي'.

وأشار إلى أن 'الشغل الشاغل للمجتمع الرياضي أصبح أن الزمالك هيلعب سيراميكا كليوباترا، ومحدش بيتكلم عن أي مباراة أخرى، وممكن الكل يتغلب والزمالك ياخد الدوري'.

ولفت إلى أن 'المهندس خالد عبدالعزيز ابن الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، وكان لديه وجهة نظر في فقرة التحكيم، أنه هيفتح شهرين الهواء ويتبقى شيء مهم، وهو ما يحدث في بعض القنوات من التحفيل من أجل الجمهور، فلازم موضوع التجاوزات ينتهي تمامًا'.

واختتم: 'الزمالك يُسأل عن الفشل في 17 قضية قيد، والأهلي أفشل في 17 صفقة، ولازم نعطي أجهزة الكرة في الزمالك حقهم مثلما يتحمل مجلس الإدارة الفشل، والـ17 صفقة اللي جابهم الأهلي مجابوش بطولة، منهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، والأهلي طلع من كأس مصر من فرقة درجة تانية'.

