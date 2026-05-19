موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المصيرية في الدوري .. والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.

الزمالك يبحث عن نهاية قوية للموسم

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لإنهاء الموسم بصورة قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات جدارتها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويسعى لاعبو القلعة البيضاء لتقديم أداء يرضي جماهير الفريق، خاصة بعد المنافسة القوية التي شهدتها مرحلة التتويج خلال الأسابيع الماضية.

سيراميكا يطمح لمفاجأة جديدة

في المقابل، يأمل سيراميكا كليوباترا في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما ظهر الفريق بصورة مميزة خلال العديد من المباريات الكبرى.

ويطمح الفريق إلى إنهاء مشواره في دوري نايل بأداء قوي يؤكد التطور الفني الذي حققه خلال الموسم الحالي.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم ونقاد الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.



