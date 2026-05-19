ضبط كيان مخالف بالسادات تخصص في تعبئة وبيع الأدوية والمكملات الغذائية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية فرع المنوفية، من استهداف كيان مخالف بمحور المنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات دون توافر أدنى الاشتراطات الصحية والبيئية، وتخصص في تعبئة وبيع مكملات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أسماء تجارية وهمية لشركات كبرى لتضليل جمهور المستهلكين والجهات الرقابية ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة.

حيث تم ضبط خط إنتاج كامل يضم ( 2 ماكينة تعبئة أقراص ، 2 ماكينة طباعة تاريخ ، ماكينة تغليف ، 2 ميزان إلكتروني ) ، 6 ملايين قرص مكمل غذائي معبأ تحمل بيانات وهمية ، ( 2 مليون كبسولة جيلاتينية ، 500 ألف قرص و 300 ألف كيس مكملات غذائية ) معدة للتعبئة ، 25 ألف زجاجة بلاستيكية بداخلها سائل مجهول البيانات ، و( 60 ألف قرص مضاد للأكسدة ، 150 ألف قرص لوظائف القلب ، 54 ألف كيس مكمل غذائي لتقوية المناعة وآلام المفاصل والعمود الفقري ) داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية ، وأكثر من مليون عبوة وزجاجة بلاستيكية واستيكر ، 1300 كرتونة فارغة للتعبئة.

كما تم التحفظ على كافة المضبوطات ، وضبط القائم على إدارة الكيان ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية باستمرار الحملات الرادعة والضربات الاستباقية خاصة في مجال تصنيع الدواء بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضرب بؤر الغش التجاري ، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المواطنين تحقيقاً للصالح العام.