محافظ المنوفية يوجه بإقامة شلتر بمركز السادات للتعامل مع الكلاب الضالة

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة آليات العمل والإجراءات المتخذة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، والجهود المبذولة للحد من مخاطرها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في ضوء اهتمام المحافظة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري المديريات الخدمية، والمستشار الهندسي للمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية بإختيار موقع لإقامة " شلتر " بمركز السادات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفقاً للمعايير القانونية والانسانية المنظمة وحرصاً على حل المشكلة وذلك لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة ، موجهاً مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع المستشار الهندسي بالمحافظة بإعداد خطة وتكلفة تقديرية لعمل " الشلاتر " طبقاً للمواصفات الفنية.

وأكد محافظ المنوفية أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة والحد من الظاهرة بصورة حضارية وآمنة.

كما وجه المحافظ باستمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مدير مديرية الطب البيطري، وأساتذة كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، وممثلي مديريات الصحة والزراعة، وممثل مديرية أمن المنوفية، ونواب رؤساء المدن كل في نطاقه، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين بهذا الشأن.