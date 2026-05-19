الجمل مديرا فنيا للاتحاد السكندري

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على تعيين الكابتن حمزة الجمل مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني السابق ميلود حمدي، بعد إنهاء التعاقد معه وسداد الشرط الجزائي بالتراضي بين الطرفين.

ويعاون حمزة الجمل في الجهاز الفني الكابتن محمد حمص، ضمن الجهاز الجديد الذي سيقود سيد البلد خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقود الكابتن حمزة الجمل مران الفريق غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بجدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة.

وتأكد هبوط كل من الإسماعيلي وفاركو إلى دوري المحترفين، حيث يتبقى مقعدان فقط من المقرر أن يتم حسمها خلال الجولات المقبلة.