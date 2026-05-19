رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية بكافة القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الأضحى.. والمحافظ يوجه بالتواجد الميداني وتفعيل غرف العمليات طوال فترة إجازة العيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم ( 1 ) لدور الانعقاد الخامس والثلاثون لسنة 2026 ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار العسكري ، المستشار الهندسي ، المستشار القانوني ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، عدد من مديري الإدارات بالديوان العام .

حيث استهل محافظ المنوفية المجلس بمناقشة تنفيذ توصيات مجلس المحافظين الأخير  ، وشدد علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والتواجد الميداني علي مدار اليوم طوال فترة أجازة عيد الأضحي المبارك ، مع ضرورة تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لأي أحداث طارئة .

كما تضمن الإجتماع عرض لأهم الإستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع واللحوم والدواجن والأسماك وكذا مستودعات البوتاجاز وكافة السلع البترولية  وذلك من خلال التنسيق التام بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات ، مع استمرار ضخ المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية  واللحوم والتصدي لأى مخالفات وضبط الأسعار والتعامل الحاسم مع أية محاولات لاحتكار أو استغلال المواطنين ، فضلاً عن ضرورة الجاهزية الكاملة لكافة المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي مجاناً للمواطنين طوال أيام العيد وتوفير المعدات والأدوات اللازمة وتجهيز فرق العمل المتخصصة للعمل على مدار الساعة، مؤكداً علي ضرورة التواجد الميداني وحظر الذبح خارج المجازر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، موجهاً ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حفاظاً علي صحة وسلامة  المواطنين ، كما وجه المحافظ بضرورة متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات والمرور اليومى على كافة الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من الجاهزية الكاملة لاستقبال المواطنين خلال أجازة العيد وخلق متنفس حضاري لهم .

 وشدد محافظ المنوفية برفع حالة التأهب القصوى والاستعداد التام بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، رئيس قطاع الكهرباء بالاستعداد التام والجيد بجميع فروع الشركة بنطاق المراكز والمدن والتعامل مع أي طوارئ تحدث في حينها والعمل على حلها فوراً وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

كما تناول الإجتماع ، عرض جهود مديريات التموين والزراعة والاجراءات المتخذة بشأن تحقيق مستهدفات موسم توريد القمح 2026 ، حيث أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم توريد 105 ألف و 305 طن أقماح حتي الآن بزيادة 30 ألف طن بمقارنة بالعام الماضي في نفس التوقيت ، وشدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين .

وفيما يخص ملف التعديات ومخالفات البناء ، شدد محافظ المنوفية علي ضرورة التواجد الميداني وتكثيف الجهود في تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي انطلقت في 2 مايو الجاري ومستمرة  حتى 17 يوليو 2026 والتي تنفذ على ثلاث مراحل متتالية ، وأكد المحافظ علي تنفيذ مستهدفات المرحلة الاولى من الموجة الحالية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون تجاه أى مخالفات مع ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ، مؤكدا أن ملف التعديات خط أحمر وسيتم إتخاذ أقصي إجراءات قانونية حيال  المقصرين .

في إطار استعدادات المحافظة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2026 للشهادات الإعدادية والثانوية العامة ، شدد محافظ المنوفية برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام .

كما تضمن الإجتماع ، عرض تقرير شكاوي المواطنين خلال الفترة من أول إبريل وحتي 10 مايو الجاري والتي تم رصدها من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وكذا البوابات الإلكترونية لمراكز ومدن المحافظة  والتي شملت عدة قطاع من أبرزها مياه الشرب والصرف الصحي ، الغاز ، الري ، الطرق ، ومنظومة النظافة الإشغالات ، كما تم إستعراض رسم بياني موقف كل مركز ومدينة عل حدة ، وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة التواجد الميداني والمستمر بالشارع للاستماع إلى طلبات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكداً أن تحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته أولوية أولى على رأس منظومة العمل .

