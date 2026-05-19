تنفيذي المنوفية يوافق على تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة بحي غرب شبين الكوم وسجل مدني بقويسنا ونزع ملكية مدرستين بأشمون وتلا

وافق اليوم المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بجلسته رقم (1) لدور الانعقاد الخامس والثلاثون لسنة 2026 على عدد من القرارات الهامة التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الحيوية للارتقاء بمستوى الخدمات.

وافق المجلس على تخصيص قطعة ارض داخل الحيز العمراني بمساحة1200م2تقريباً بحي غرب شبين الكوم لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية لإقامة مدرسة عليها ، كما وافق على نزع ملكية مدرسة كفر جنزور الابتدائية المشتركة بمركز تلا مؤجرة بمساحة 1012م2 لاحتياج القرية لإنشاء فصول ابتدائي ، والموافقة على نزع ملكية مدرسة العرب الابتدائية بناحية شنشور بمركز أشمون مؤجرة بمساحة 668م2 لاحتياج القرية فصول إبتدائي ورياض أطفال.

كما وافق المجلس التنفيذي على طلب أهالي فيشا الكبرى (عزبة زعزع) على إطلاق اسم الشهيد - الجندي محمد محمد ابراهيم زعزع على مدرسة عزبة مخالي تعليم أساسي ( جارى الإنشاء)، كما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد جلال على عبد المعطى على مدرسة ساحل الجوابر الإعدادية المشتركة (جارى الطرح للإنشاء )، والموافقة على إطلاق اسم الشهيد - رائد أحمد محمد امام عبد الجواد على مدرسة دروة الحديثة للتعليم الأساسي ،كما تم الموافقة على اطلاق اسم الحاجة فريال السيد خضر المتبرعة بقطعة أرض على مدرسة كفر جنزور الرسمية لغات ( جاري الإنشاء ) بمركز تلا .

كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 210م2 أملاك دولة داخل الحيز العمراني بزمام سبك الأحد لصالح الأزهر الشريف لتوسعة المعهد الأزهري بسبك الأحد ،كما تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 تقريباً بمدينة قويسنا لصالح الأحوال المدنية لإقامة سجل مدنى عليها ، والموافقة على تعديل مسمى مركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم إلى مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات وفقا للوائح المنظمة .

كما تم الموافقة على طلب تخصيص وحدتين بمساحة 152 م2 أعلى مجمعات الأهرام بقويسنا لاستغلالهما كمقر لفرع مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية ، كذا وحدتين علي مساحة ١٤٨م٢ بشارع طريق النصر خلف المطافئ ببركة السبع لاستغلالهما كمقر دائم لفرع مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية .