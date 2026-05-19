الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا.. وصدق النية قد يبلغ أجر الحج

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تُعد من أفضل وأعظم أيام العام، لما تحمله من فضائل عظيمة ومواسم للطاعات والعبادات.

وقال عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة يفوق في فضله نهار العشر الأواخر من شهر رمضان، بينما تظل ليالي رمضان أفضل لوجود ليلة القدر، مشيرًا إلى أن هذه الأيام المباركة تجمع العديد من القربات، مثل الصيام والذكر والتكبير وأداء مناسك الحج.

وأوضح أن من لم يتمكن من أداء فريضة الحج، بسبب ظروف مادية أو صحية أو اجتماعية، يمكنه أن ينال فضلًا عظيمًا من خلال صدق النية والتوجه القلبي إلى الله، مؤكدًا أن التعلق بالكعبة المشرفة والإخلاص في العبادة من أسباب نيل الثواب الكبير.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على ما في قلوبهم من صدق وإخلاص، وقد يكتب لبعض المؤمنين أجر الحج رغم عدم تمكنهم من أداء المناسك، إذا صدقت نياتهم وتعلقت قلوبهم ببيت الله الحرام.

وزارة الأوقاف ذي الحجة عيد الاضحي

