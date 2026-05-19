الزراعة تطمئن المواطنين: انخفاض أسعار الطماطم خلال أيام والعروة الجديدة في الأسواق قريبا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن صدور وزارة الزراعة بيانا كان بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تثير قلق للمستهلكين والزراع بشأن الطماطم والبطيخ، مشيرا الي أن الطماطم هي السلعة المجنونة في اسعارها ، حيث انها تنخفض وترتفع بسرعة في غضون ايام ، واحيانا يتم التعرض لتغيرات مناخية غير مسبوقة مثل تلك الفترة من ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة ، وبالتالي يؤثر علي المحاصيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة ٦ المذاع عبر فضائية الحياة ، أن تلك التغيرات في المحصول تكون مؤقتة ، والعروة الجديدة سيتم صدورها قريبا وستبدا أن تكون في الأسواق بكميات اكبر، موضحا انه من اليوم بدأت الأسعار بالانخفاض، وستنخفض اكثر بالأيام القادمة .

وشدد على أن هذه التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة كما تؤثر على الإنسان، لكنها لا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن السوق ستشهد استقرارًا قريبًا مع زيادة المعروض من الطماطم والسلع الزراعية الأخرى.